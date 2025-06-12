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Кириленко поделился впечатлениями от мастер-класса для детей Норильска

Кириленко поделился впечатлениями от мастер-класса для детей Норильска
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Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал своё участие в мастер-классе для юных спортсменов Норильска

«Отличные впечатления. Очень рад видеть здесь классных ребят, которые играют в баскетбол. Они любознательные, весёлые, девочки пытались повторить с мячом разные упражнения, здорово выходило. Приятно видеть, что есть, во-первых, новый дворец, которому всего четыре года.

Большой прогресс для Норильска, раньше я помню приезжал и видел здесь старенький дворец спорта. Сейчас с появлением нового дворца количество спортивных секций стало сильно больше, дети не дадут соврать насколько здесь здорово. Много видов спорта, боулинг, бильярд, развлекательные истории.

В Норильске реализовать всё гораздо сложнее, с учётом логистических трудностей, что-то построить здесь, привезти сюда вдвойне сложнее чем практически в любом другом городе России», – сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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