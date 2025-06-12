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Бывший игрок НБА высказался о критике Майкла Джордана в качестве владельца «Шарлотт»

Бывший игрок НБА высказался о критике Майкла Джордана в качестве владельца «Шарлотт»
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Бывший игрок НБА Рэймонд Фелтон, который выступал за «Шарлотт Бобкэтс» (ныне «Шарлотт Хорнетс»), поделился мнением о Майкле Джордане в качестве владельца команды.

«Эм Джей как владелец — это то, каким он был как игрок — очень конкурентоспособным и ненавидел проигрывать. Он много раз заходил в раздевалку и говорил нам, что думает о нашей игре. Многие критикуют его за то, что он стал владельцем, но многие не понимают, что это непросто.

Ты рискуешь, выбирая игроков на драфте, подписывая свободных агентов, и просто не знаешь, как всё сложится. Я думаю, из-за этого он часто оказывался в центре внимания. И я имею в виду, что, очевидно, он не сможет быть кем-то другим в жизни, кроме того, кем он является в баскетболе. Он — величайший игрок всех времён. Что бы он ни делал [в качестве владельца], не будет соответствовать этому. Но, знаете, люди всегда негативно отзываются о нём как о владельце баскетбольной команды», — приводит слова Фелтона Sports Illustrated.

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