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«Самые глупые люди в мире». Баркли раскритиковал «Нью-Йорк» за увольнение Тибодо

«Самые глупые люди в мире». Баркли раскритиковал «Нью-Йорк» за увольнение Тибодо
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Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли считает плохим решением то, что «Нью-Йорк Никс» уволил главного тренера Тома Тибодо.

«Никс», должно быть, самые глупые люди в мире. Хорошего тренера так не увольняют, если у вас нет плана», — сказал Баркли в предматчевом репортаже во время финала НБА.

Напомним, «Нью-Йорк» уволил Тибодо после того, как команда впервые за последние 25 лет вышла в финал Восточной конференции НБА. Под руководством Тома «Никс» выходили в плей-офф четыре раза за последние пять лет.

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