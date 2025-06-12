«Самые глупые люди в мире». Баркли раскритиковал «Нью-Йорк» за увольнение Тибодо

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли считает плохим решением то, что «Нью-Йорк Никс» уволил главного тренера Тома Тибодо.

«Никс», должно быть, самые глупые люди в мире. Хорошего тренера так не увольняют, если у вас нет плана», — сказал Баркли в предматчевом репортаже во время финала НБА.

Напомним, «Нью-Йорк» уволил Тибодо после того, как команда впервые за последние 25 лет вышла в финал Восточной конференции НБА. Под руководством Тома «Никс» выходили в плей-офф четыре раза за последние пять лет.