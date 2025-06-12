Женская сборная России дважды уступила Турции в товарищеских играх

Пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ) опубликовала информацию, что женская сборная России дважды уступила национальной команде Турции в товарищеских играх, которые состоялись в Стамбуле.

Во вторник, 10 июня, в Стамбуле состоялась первая встреча, в которой турчанки праздновали победу со счётом 68:66 (16:13; 17:16; 13:18; 22:19). Лучшей в составе России стала Юлия Савукова — 14 очков, шесть подборов и четыре передачи.

В среду, 11 июня, также в Стамбуле Турция крупно выиграла у России — 75:53 (22:12; 15:10; 28:17; 10:14). Лучшей в составе нашей сборной стала Елизавета Астахова — 10 очков и пять перехватов. У Софьи Люлиной — 10 очков.

В РФБ сообщили, что после побед в товарищеских матчах над Словенией сборная России отправилась в Турцию без Ксении Левченко, Юлии Лабутиной, Ольги Фролкиной и Нины Глонти. Также в Стамбул не прибыли не сыгравшие в Белграде, Сербия, из-за повреждения Дарья Репникова и Анастасия Буланова.