Скончался чемпион НБА в составе «Детройта»

Американский профессиональный баскетболист и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1980 года Дэвид Гринвуд скончался в возрасте 68 лет, о чём сообщило издание Courtside Buzz. Причины смерти не называются.

Гринвуд на драфте НБА 1979 года был выбран командой «Чикаго Буллз» под общим вторым номером, сразу после Мэджика Джонсона. Он сразу же стал ведущим игроком «Чикаго» и в дебютном сезоне набирал в среднем за игру 16,3 очка и делал 9,5 подбора, за что был включён в сборную новичков сезона.

Известен своими выступлениями за такие команды североамериканской лиги, как «Чикаго Буллз», «Сан-Антонио Спёрс», «Денвер Наггетс» и «Детройт Пистонс». Играл на позициях тяжёлого форварда и центрового. Гринвуд стал чемпионом НБА в составе «Пистонс» в 1990 году.