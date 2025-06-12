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Легенда «Чикаго» Пиппен рассказал, почему американцы стали терять места в НБА

Легенда «Чикаго» Пиппен рассказал, почему американцы стали терять места в НБА
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Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок легендарного состава «Чикаго Буллз» Скотти Пиппен высказался насчёт того, что европейские баскетболисты лишили американцев мест в главной лиге мира.

«Многие американцы потеряли работу, потому что мы не научились так же хорошо бросать мяч, как наши европейские коллеги», — приводит слова Скотти Пиппена Fadeaway World.

За последние семь сезонов в НБА самыми ценными игроками (MVP) лиги становились те, кто родился за пределами США — Яннис Адетокунбо (Греция), Никола Йокич (Сербия), Джоэл Эмбиид (Камерун) и Шей Гилджес-Александер (Канада).

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