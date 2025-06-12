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Тренер сборной России Лукич объяснил выбор Ирана, Иордании и Египта в качестве соперников

Тренер сборной России Лукич объяснил выбор Ирана, Иордании и Египта в качестве соперников
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Главный тренер сборной России Зоран Лукич объяснил выбор соперников для национальной команды для летних товарищеских матчей. Напомним, национальная команда сыграет в гостях с Египтом, Иорданией и Ираном.

«У нас будет шесть товарищеских матчей. Это страны, которые в дружеских отношениях с Россией, поддерживают нас в текущей ситуации.

Поэтому было просто принять решение о матчах с ними, это страны, которые прежде всего сами приглашают наших баскетболистов сыграть с ними. Ждут нас в качестве гостей. Поэтому долго не обсуждали, играть или нет», – сказал Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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