Тренер сборной России Лукич объяснил выбор Ирана, Иордании и Египта в качестве соперников

Главный тренер сборной России Зоран Лукич объяснил выбор соперников для национальной команды для летних товарищеских матчей. Напомним, национальная команда сыграет в гостях с Египтом, Иорданией и Ираном.

«У нас будет шесть товарищеских матчей. Это страны, которые в дружеских отношениях с Россией, поддерживают нас в текущей ситуации.

Поэтому было просто принять решение о матчах с ними, это страны, которые прежде всего сами приглашают наших баскетболистов сыграть с ними. Ждут нас в качестве гостей. Поэтому долго не обсуждали, играть или нет», – сказал Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.