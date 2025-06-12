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Известный журналист сравнил Шея Гилджес-Александера с Коби Брайантом

Известный журналист сравнил Шея Гилджес-Александера с Коби Брайантом
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Североамериканский журналист и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Билл Симмонс сравнил лидера «Оклахома-Сити Тандер» и действующего MVP лиги Шея Гилджес-Александера с легендой «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом.

«Есть мнение, что на данном этапе своей карьеры он уже такой же хороший бомбардир, каким когда-то был Коби Брайант.

Но это как третий рельс. Никому не удавалось достичь таких высот, потому что Коби набирал в среднем 35 очков за игру в сезоне, и его считают кем угодно, только не Джорданом, лучшим снайпером в истории. Однако я думаю, что на данный момент Шей находится на этом уровне», — сказал Симмонс в своём подкасте.

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