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Инсайдер раскрыл имя центровых, которых «Лейкерс» хотят подписать

Инсайдер раскрыл имя центровых, которых «Лейкерс» хотят подписать
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Инсайдер Энтони Ирвин раскрыл имя центровых, в которых заинтересовано руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс».

По мнению Ирвина в список «Лейкерс» входят следующие баскетболисты, играющие на позиции центрового: Стивен Адамс («Хьюстон Рокетс»), Майлз Тёрнер («Индиана Пэйсерс»), Наз Рид («Миннесота Тимбервулвз») и Клинт Капела («Атланта Хоукс»). Энтони уточнил, что каждого из этих игроков «озёрники» рассмотрят после их выхода на рынок свободных агентов в это межсезонье.

В сезоне-2024/2025 «Лейкерс» и «Даллас Маверикс» провернули громкий обмен — Энтони Дэвис перешёл в Техас, а Лука Дончич переехал в Лос-Анджелес.

Следить за подписаниями:
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