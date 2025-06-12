Чемпион НБА вспомнил интересный ход Коби Брайанта в «Лейкерс»

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), чемпион лиги в составе «Бостон Селтикс» Тони Аллен вспомнил историю, связанную с Коби Брайантом и Пау Газолем, которые играли за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Они использовали треугольное нападение. Мы играли против этой тактики, изучали её и анализировали. Коби был в бешенстве, и вдруг они вернулись в игру. Я подумал, что сейчас они вернутся к своей тактике, но он начал говорить с Пау [Газолем] по-испански», — сказал Тони Аллен в подкасте The OGs.

Напомним, Аллен, помимо «Бостона», выступал за «Мемфис Гриззлиз» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Тони трижды отбирался в первую символическую сборную лучших игроков в защите в НБА и столько же — во вторую.