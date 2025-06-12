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Дэнни Грин рассказал, как легенда НБА Тим Данкан успокаивал его в «Спёрс»

Дэнни Грин рассказал, как легенда НБА Тим Данкан успокаивал его в «Спёрс»
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэнни Грин поддержал разыгрывающего «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона в его подходе к делу в финале НБА с «Оклахома-Сити Тандер», вспомнив моральную поддержку от Тима Данкана, Тони Паркера и Ману Джинобили в «Сан-Антонио Спёрс».

«Как сказал Тайриз, вы хотите быть расслабленными, хотите веселиться. Образ мышления не меняется, подход — тоже. Мне нравится, как он смотрит на это. Помню, бывали моменты, когда я слишком сильно напрягался и Тимми [Тим Данкан] отправлял мне сообщения, в которых говорилось: не стоит слишком много думать. Не надо переусердствовать.

Ты лучше всего играешь в баскетбол, когда становишься ребёнком, просто веселись и ни о чём не думай. Помню, как получал сообщения от Тимми, Тони [Паркера] и Ману [Джинобили]», — приводит слова Грина ESPN.

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