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Тренер сборной России Лукич — о Норильске: это двигатель российской экономики. Я обалдел

Тренер сборной России Лукич — о Норильске: это двигатель российской экономики. Я обалдел
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Главный тренер сборной России Зоран Лукич поделился своими впечатлениями от «Заполярного матча всех звёзд» в Норильске.

«Всё, что может помочь в регионах для развития баскетбола – я всегда за. Как только получил приглашение на эту поездку, согласился не думая. Большое счастье. Я долго живу в России, но в Норильске в первый раз. Мне интересно было посмотреть, как здесь живут люди, как они работают. Я был на открытой добыче и обалдел от увиденного. Интересный жизненный опыт, это двигатель всей российской экономики.

И здорово, что на Севере смогли построить такой отличный спорткомплекс. Я слышал, что стройка была непростой, но в итоге для местных жителей появилось отличное место для занятий спортом, для отдыха, место, где можно провести время. Нужно получать удовольствие от занятий спортом, мы все в спорте прежде всего потому, что любим это дело», – сказал Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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