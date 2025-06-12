«Никогда в жизни не пил». Звезда «Сакраменто» Дерозан — о стабильности в НБА

Баскетболист «Сакраменто Кингз» и шестикратный участник Матча всех звёзд НБА Демар Дерозан рассказал, как оставаться в отменной физической форме на протяжении долгих лет.

«Это круглогодичный процесс. Для меня это связано с самопожертвованием. Я никуда не выхожу. Я не пью. Никогда в жизни не пил… Всегда смотрел на это с точки зрения того, что моя цель в баскетболе — играть как можно дольше», — приводит слова Дерозана The Sports Rush.

Напомним, Дерозан провёл 1187 встреч за карьеру в НБА, в среднем набирая 21,3 очка, 4,4 подбора и 4,1 передачи. Демар выступал за такие команды, как «Торонто Рэпторс», «Сан-Антонио Спёрс», «Чикаго Буллз» и сейчас играет в составе «королей».