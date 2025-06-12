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ЦСКА заинтересован в центровом «Локомотива-Кубань» Мартюке — источник

ЦСКА заинтересован в центровом «Локомотива-Кубань» Мартюке — источник
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Руководство действующего чемпиона Единой лиги ВТБ ЦСКА заинтересовано в приобретении 25-летнего российского центрового Андрея Мартюка, сообщили в «Матч ТВ».

По данным издания, игроки краснодарской команды разочарованы решениями руководства «Локомотива-Кубань», которое отпустило легионеров в отпуск, а российские баскетболисты ходят на одну тренировку в неделю.

«Ничего не могу сказать по поводу интереса к Мартюку, мы не комментируем никакую подобную информацию», — приводит слова президента ЦСКА Андрея Ватутина «Матч ТВ».

10 июня Мартюку исполнилось 25 лет. 211-сантиметровый центровой дебютировал в Единой лиге в сезоне-2020/2021. Всё время играл за «Локомотив-Кубань». В сезоне-2024/2025 краснодарцы заняли четвёртое место в регулярном чемпионате и на стадии плей-офф уступили казанскому УНИКСу со счётом 1-3.

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