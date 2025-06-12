Стали известны клубы НБА, которые потратили больше всего денег в сезоне-2024/2025

Спортивное издание Sportico в социальной сети X (ранее Twitter) поделилось инфографикой, кто из клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) потратил больше всего денег с учётом налога на роскошь в сезоне-2024/2025.

Фото: Sportico

На первом месте с большим отрывом идёт «Финикс Санз», следом расположилась «Миннесота Тимбервулвз». Отметим, что финалист НБА этого года «Оклахома-Сити Тандер» находится на 24-м месте по затратам в этом сезоне. Большинство команд лиги идут плотной группой и если превышают налог на роскошь, то на небольшую сумму.

Напомним, потолок зарплат в НБА на сезон-2024/2025 составляет $ 140,588 млн. Налог на роскошь — $ 170,814 млн.