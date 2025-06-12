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Лукич – о матчах в Африке и Азии: условия будут непростые, мы это понимаем

Лукич – о матчах в Африке и Азии: условия будут непростые, мы это понимаем
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Главный тренер сборной России Зоран Лукич поделился своими ожиданиями от товарищеских матчей против Египта, Иордании и Ирана.

«Условия будут непростые, будет жарко, мы это понимаем. Но знаете, жаловаться на это… Мы ещё не полетели, а уже говорим, что жарко. Если они могут играть при таких температурах, почему мы не сможем?» – сказал Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Товарищеские матчи национальной сборной состоятся в конце июля и начале августа.

Ранее Зоран Лукич во время «Заполярного матча всех звёзд» объяснил, почему для товарищеских игр были выбрани именно сборные Египта, Иордании и Ирана.

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