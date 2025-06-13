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«Ты стареешь». Пэйтон поведал историю про О’Нила и Уэйда в «Майами»

«Ты стареешь». Пэйтон поведал историю про О’Нила и Уэйда в «Майами»
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Член Зала славы баскетбола, чемпион НБА 2006 года в составе «Майами Хит» Гэри Пэйтон поведал историю, как он разговаривал с центровым Шакилом О’Нилом, чтобы команда сделала ставку на Дуэйна Уэйда.

«Когда мы победили в 2006 году, я назначил встречу и сказал Шаку: «Послушай, ты становишься старше, мы уже не можем строить игру только через тебя. У нас есть молодой парень, которого ты сам прозвал Флэшем, и он сейчас на ходу». Я сказал: «Теперь мы будем играть через него». И когда мы начали делать ставку на него, он стал набирать по 35 очков за игру, начал доверять нам, отдавать передачи, а мы защищались и реализовывали свои броски — тогда у нас всё и пошло», — сказал Пэйтон в шоу The Rich Eisen Show на YouTube.

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