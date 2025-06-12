«Как отец нервничал». Тренер Дёмина из США раскрыл детали подготовки Егора к драфту НБА

Главный тренер университета Бригама Янга (BYU) Кевин Янг высказался о 19-летнем российском баскетболисте Егоре Дёмине в преддверии драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который пройдёт в ночь с 25 на 26 июня.

«Я восхищаюсь тем, как он подошёл к этому преддрафтовому этапу. Многие даже не представляют, насколько это изматывающий процесс. Сначала ты занимаешься индивидуальной подготовкой, готовишь себя ко всему, а затем отправляешься на комбайн, где каждый день проводишь бесконечные собеседования.

Конечно, важны и тренировки на площадке, но после комбайна всё только начинается: ты постоянно в разъездах, приезжаешь в новый город — снова собеседование, обычно вместе ещё с пятью игроками, потом тренировки, ужины, новые знакомства, и вот ты уже летишь дальше. Это нескончаемый марафон на протяжении нескольких недель.

Люди не понимают, как это тяжело на самом деле. Все устают очень сильно. Недавно Егор написал мне: «Это просто выматывает!» Я стараюсь напоминать ему, что для каждого, с кем он встречается, это первая встреча, даже если для него самого — уже 10-я. Думаю, он многому учится, но в то же время получает удовольствие от процесса. Это здорово.

После его открытой тренировки в Чикаго мы вместе поужинали. Он там отлично выступил, а я нервничал, как отец, переживал за каждый его бросок — а он просто был великолепен на площадке. Я с нетерпением жду дня драфта, как и все мы», — приводит слова Янга Deseret News.