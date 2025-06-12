Алексей Швед: надеюсь, для «Зенита» всё будет хорошо и он возьмёт золото

36-летний российский защитник санкт-петербургского клуба «Зенит» Алексей Швед подвёл итоги сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ, в котором санкт-петербургский клуб одержал победу в регулярке и завоевал серебряные медали по итогам плей-офф.

«Да, безусловно, [российский баскетбол] движется вперёд. Мне же хочется отдельно отметить поддержку болельщиков на наших матчах: они нам очень помогали, супергромко! Что касается нашего результата в прошедшем сезоне, то, конечно же, очень хотели завоевать золото, но получили серебро. Но моменты стать чемпионами были. Так что надеюсь, что в дальнейшем для «Зенита» всё будет хорошо и он возьмёт золото», — приводит слова Шведа «Матч ТВ».