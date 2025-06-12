Кириленко поделился впечатлениями от «Заполярного матча звёзд» в Норильске

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился впечатлениями от участия в «Заполярном матче звёзд» в Норильске.

«Приятно находиться в такой атмосфере. Много людей пришли нас поддержать. У людей здесь нелёгкая работа, это город, который очень много делает для страны, добывает важные ресурсы. Хотелось показать им красивый баскетбол вместе с местными работами. Они почувствовали, что такое российский, мировой баскетбол. Это единение, все общаются, фотографируются, то, что нужно и ради чего молодые ребята пойдут в секции, заниматься баскетболом дальше.

Заметил по своей карьере, самое главное, что должно быть у спортсмена, если он хочет достичь чего-то, это самодисциплина. Контроль себя и работа ради поставленной цели. И это то, что я увидел у местных спортсменов, у любителей», – передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.