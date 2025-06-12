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Тренер сборной России Лукич рассказал о задачах команды в летних товарищеских матчах

Тренер сборной России Лукич рассказал о задачах команды в летних товарищеских матчах
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Главный тренер сборной России Зоран Лукич рассказал о задачах для команды в товарищеских матчах с Иорданией, Египтом и Ираном.

«Матчи прежде всего товарищеские, нам нужно воспользоваться этим моментом. Дать шанс нашим игрокам показать себя. Это просмотр ребят в разных ситуациях, одно дело тренировочный процесс, так-то я всех и так хорошо знаю. Но одно дело тренировки, другое – сыграть матчи.

Пусть матчи и не официальные, не отборочные, только товарищеские, но нам в любом случае нужно играть хоть какие-то матчи. Спортсменом ты становишься не на скамейке, а на игре», – сказал Лукич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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