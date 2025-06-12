В The Athletic предположили, под каким номером выберут Егора Дёмина на драфте НБА

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель Сэм Векени в своём материале для The Athletic опубликовал прогноз на предстоящий драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), согласно которому «Орландо Мэджик» выберет 19-летнего российского разыгрывающего Егора Дёмина под общим 16-м номером.

«Считаю ли я этот выбор полностью логичным? Не совсем. Однако у «Орландо Мэджик» под руководством президента по баскетбольным операциям Джеффа Уэлтмана есть определённые предпочтения: им нравятся игроки с выдающимися физическими данными для своей позиции и высоким уровнем мастерства. Такая стратегия уже принесла свои плоды при выборе Паоло Банкеро и Франца Вагнера, а также проявилась в решениях по Энтони Блэку, Джетту Ховарду и Тристану да Сильве.

Дёмин может играть разыгрывающего и считается лучшим пасующим в этом драфте — его игровое видение действительно впечатляет. Но в этом сезоне ему было тяжело набирать очки. Ему сложно проходить под кольцо из-за недостаточно развитого дриблинга, а угроза броска практически отсутствует — он реализовал менее 30% трёхочковых.

Тем не менее многие команды уверены, что могут поставить ему бросок, и, если это получится, весь его талант плеймейкера сможет раскрыться полностью. Лично я не так высоко оцениваю Дёмина, однако среди скаутов у него есть настоящие поклонники. Он хорошо проявил себя на преддрафтовой тренировке в Чикаго перед руководителями клубов НБА, но с тех пор ажиотаж вокруг его персоны немного спал. Его могут выбрать как в конце лотереи, так и ближе к 21-му номеру», — сказано в статье.