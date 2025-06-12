Защитник ЦСКА Аврамович сравнил работу шахтёром и баскетбольную карьеру

Сербский разыгрывающий Алекса Аврамович, ставший впервые в своей карьере чемпионом Единой лиги ВТБ по ходу сезона-2024/2025 в составе московского ЦСКА, сравнил работу шахтёром и баскетбольную карьеру во время «Заполярного матча звёзд» в Норильске.

«Мы уже играли здесь турнир, поэтому я понимал, куда мы летим. Это интересно. Добирались тяжело, не смогли сначала приземлиться, нас отправили в аэропорт Сургута. Больше 12 часов летели. Сразу по прилёте поехали в шахту, нам показали, как они работает, как здесь добывают руду. Тяжёлая работа, и жизнь на севере России, мягко скажем, непростая. Меня вдохновляет характер местных людей, которые всё равно любят спорт, интересуются спортом. У них очень много сил. Рад, что увидел Россию и с такой стороны, здесь приятные, сильные люди.

Что сложнее, баскетбол или работа в шахте? Разумеется, работа в шахте. Это очень трудно. Можно сказать мне повезло в жизни, что я стал хорошим баскетболистом и мне не приходится так много трудиться, как людям, которые работают здесь. Они очень крепки духом», – сказал Аврамович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.