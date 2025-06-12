Кириленко: преклоняюсь перед шахтёрами, хочется напомнить об их вкладе в нашу страну

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко во время «Заполярного матча звёзд» в Норильске отдал должное работникам в шахтах.

«У меня был опыт спуска в шахту. Не в этом году, а когда раньше приезжал. Это грандиозно, как будто бы другая жизнь. Преклоняюсь перед шахтёрами, потому что в тишине, когда ты в самом низу и ничего не слышно, вокруг темнота… Это дорогого стоит. Ребята большие молодцы, мы порой об этом забываем. Поэтому хочется напомнить об их вкладе в нашу страну», – передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее Кириленко поделился впечатлениями от «Заполярного матча звёзд» в Норильске.