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Кириленко: преклоняюсь перед шахтёрами, хочется напомнить об их вкладе в нашу страну

Кириленко: преклоняюсь перед шахтёрами, хочется напомнить об их вкладе в нашу страну
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко во время «Заполярного матча звёзд» в Норильске отдал должное работникам в шахтах.

«У меня был опыт спуска в шахту. Не в этом году, а когда раньше приезжал. Это грандиозно, как будто бы другая жизнь. Преклоняюсь перед шахтёрами, потому что в тишине, когда ты в самом низу и ничего не слышно, вокруг темнота… Это дорогого стоит. Ребята большие молодцы, мы порой об этом забываем. Поэтому хочется напомнить об их вкладе в нашу страну», – передаёт слова Кириленко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Ранее Кириленко поделился впечатлениями от «Заполярного матча звёзд» в Норильске.

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