Аврамович поделился впечатлениями от «Заполярного матча звёзд» в Норильске

Сербский разыгрывающий Алекса Аврамович, ставший впервые в своей карьере чемпионом Единой лиги ВТБ по ходу сезона-2024/2025 в составе московского ЦСКА, поделился впечатлениями от «Заполярного матча звёзд» в Норильске.

«Матч получился интересным, дали шанс местным спортсменам, которые здесь живут и работают, сыграть вместе с нами, попробовать свои силы. Для них это особенный момент, который точно запомнится надолго. Очень рад, что успел доехать до Норильска и принять участие в такой встрече», – сказал Аврамович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Ранее президент РФБ Андрей Кириленко поделился впечатлениями от «Заполярного матча звёзд» в Норильске.