Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Аврамович поделился впечатлениями от «Заполярного матча звёзд» в Норильске

Аврамович поделился впечатлениями от «Заполярного матча звёзд» в Норильске
Комментарии

Сербский разыгрывающий Алекса Аврамович, ставший впервые в своей карьере чемпионом Единой лиги ВТБ по ходу сезона-2024/2025 в составе московского ЦСКА, поделился впечатлениями от «Заполярного матча звёзд» в Норильске.

«Матч получился интересным, дали шанс местным спортсменам, которые здесь живут и работают, сыграть вместе с нами, попробовать свои силы. Для них это особенный момент, который точно запомнится надолго. Очень рад, что успел доехать до Норильска и принять участие в такой встрече», – сказал Аврамович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Ранее президент РФБ Андрей Кириленко поделился впечатлениями от «Заполярного матча звёзд» в Норильске.

Материалы по теме
Кириленко поделился впечатлениями от «Заполярного матча звёзд» в Норильске
Кириленко: преклоняюсь перед шахтёрами, хочется напомнить об их вкладе в нашу страну
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android