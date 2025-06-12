Рэпер Jay-Z проиграл $ 1 млн после второй победы «Индианы» в финале НБА с «Оклахомой»

Американский рэпер Шон Кори Картер, более известный под псевдонимом Jay-Z, потерял $ 1 млн после проигрыша на ставках. Ранее сообщалось, что музыкальный исполнитель поставил $ 1 млн в букмекерской конторе на то, что «Оклахома Сити Тандер» выиграет финальную серию Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счётом 4-1.

«Оклахома» в финале НБА встречается с «Индианой Пэйсерс». К настоящему моменту клубы провели три матча, после которых счёт 2-1 в пользу «Индианы». Таким образом, ставка уже не сработает.

Напомним, финальная серия будет продолжаться до четырёх побед.

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