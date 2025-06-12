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Рэпер Jay-Z проиграл $ 1 млн после второй победы «Индианы» в финале НБА с «Оклахомой»

Рэпер Jay-Z проиграл $ 1 млн после второй победы «Индианы» в финале НБА с «Оклахомой»
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Американский рэпер Шон Кори Картер, более известный под псевдонимом Jay-Z, потерял $ 1 млн после проигрыша на ставках. Ранее сообщалось, что музыкальный исполнитель поставил $ 1 млн в букмекерской конторе на то, что «Оклахома Сити Тандер» выиграет финальную серию Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) со счётом 4-1.

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
12 июня 2025, четверг. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
116 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Матурин - 27, Халибёртон - 22, Сиакам - 21, Макконнелл - 10, Тёрнер - 9, Топпин - 8, Нембард - 8, Несмит - 7, Шиппард - 4, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 26, Гилджес-Александер - 24, Холмгрен - 20, Дорт - 12, Карузо - 8, Уоллес - 7, Джо - 6, Хартенштайн - 4, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс

«Оклахома» в финале НБА встречается с «Индианой Пэйсерс». К настоящему моменту клубы провели три матча, после которых счёт 2-1 в пользу «Индианы». Таким образом, ставка уже не сработает.

Напомним, финальная серия будет продолжаться до четырёх побед.

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