Седокова запрещала Тимме общаться с сыном от первого брака — адвокат семьи Яниса

Маргарита Гаврилова, адвокат семьи погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, заявила, что певица Анна Седокова запрещала мужу общаться с его сыном от первого брака Кристианом.

«Она [Седокова] сделала вид, что она бедная, несчастная, что ей совершенно невозможно жить. При этом Анна запрещала Янису общаться с его сыном от первого брака и даже ставить его фотографию на тумбочку — он её прятал, потому что Анна злилась», — приводит слова Гавриловой телеграм-канал Super.ru.

Седокова – бывшая жена Тиммы. Янис скончался в конце прошлого года в Москве. По версии следствия, спортсмен совершил суицид.

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном: