Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Седокова запрещала Тимме общаться с сыном от первого брака — адвокат семьи Яниса

Седокова запрещала Тимме общаться с сыном от первого брака — адвокат семьи Яниса
Комментарии

Маргарита Гаврилова, адвокат семьи погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, заявила, что певица Анна Седокова запрещала мужу общаться с его сыном от первого брака Кристианом.

«Она [Седокова] сделала вид, что она бедная, несчастная, что ей совершенно невозможно жить. При этом Анна запрещала Янису общаться с его сыном от первого брака и даже ставить его фотографию на тумбочку — он её прятал, потому что Анна злилась», — приводит слова Гавриловой телеграм-канал Super.ru.

Седокова – бывшая жена Тиммы. Янис скончался в конце прошлого года в Москве. По версии следствия, спортсмен совершил суицид.

Материалы по теме
Одна деталь — и Седокову могут посадить. Семья погибшего Тиммы решила идти до конца
Одна деталь — и Седокову могут посадить. Семья погибшего Тиммы решила идти до конца

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android