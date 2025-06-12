Бывшая девушка Пи Дидди заявила, что рэпер называл себя Майклом Джорданом на оргиях

Бывшая девушка рэпера и продюсера Шона Комбса, более известного как Пи Дидди, дала показания против него в суде. Девушка выступала инкогнито под псевдонимом Джейн.

«Мужчина, который также присутствовал, был для Комбса Шакилом О'Нилом. Себя Комбс считал Майклом Джорданом», — приводит слова девушки Sportskeeda.

Также она добавила, что её Пи Дидди называл Коби Брайантом.

Напомним, Пи Дидди арестовали в прошлом году. Продюсера обвиняют в изнасиловании, насильственных действиях сексуализированного характера, торговле людьми, организации оргий с участием несовершеннолетних, распространении наркотиков.

Майкл Джордан встретился с уличным артистом в Португалии: