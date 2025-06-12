Фото: баскетболист забил под сирену через всю площадку от своего кольца

Баскетболист Эмилиано Лескано, выступающий за «Ферро Карриль», реализовал дальний бросок под сирену через всю площадку в четвертьфинале второго дивизиона чемпионата Аргентины с клубом «Бока Хуниорс».

Спортсмен сыграл на перехвате после неудачного выноса мяча соперников из аута, после чего кинул его в сторону кольца соперников и оказался точен. В момент броска счёт был равным – 73:73. После попадания его команда победила со счётом 76:73 и прошла в следующий раунд соревнований.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

«Ферро Карриль» повёл в серии со счётом 2-1. В полуфинал выйдет команда, которая одержит три победы.

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