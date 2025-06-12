Адвокат семьи Тиммы: мать Яниса в ужасном состоянии

Маргарита Гаврилова, адвокат семьи погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, дала комментарий по поводу эмоционального состоянии матери спортсмена. По словам Гавриловой, мама Яниса в настоящий момент находится в ужасном состоянии.

«Сейчас мать Яниса, Аусма, в ужасном, чуть ли не в суицидальном состоянии. И его сын Кристиан тоже очень переживает, они были очень близки. Я хочу, чтобы у людей не было никаких заблуждений из-за того, что она [Седокова] всё время включает жертву. Это всё лицемерие», — приводит слова Гавриловой Super.

Напомним, Яниса не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы: