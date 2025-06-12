Мэджик Джонсон назвал клуб НБА, который может стать чемпионом в случае обмена Дюранта

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэджик Джонсон высказал мнение, что форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант мог бы помочь «Нью-Йорк Никс» завоевать титул.

«Кевин Дюрант — тот самый игрок, который может помочь команде стать чемпионами. [Джейлену] Брансону нужна поддержка, особенно в решающие моменты четвёртой четверти. Им необходим такой баскетболист, как Кей Ди», — сказал Джонсон в эфире Get Up.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дюрант принял участие в 62 матчах, в которых в среднем набирал 26,6 очка, шесть подборов и 4,2 передачи.

Реакция Кевина Дюранта на новость об обмене Дончича и Дэвиса: