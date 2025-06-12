Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мэджик Джонсон назвал клуб НБА, который может стать чемпионом в случае обмена Дюранта

Мэджик Джонсон назвал клуб НБА, который может стать чемпионом в случае обмена Дюранта
,
Комментарии

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэджик Джонсон высказал мнение, что форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант мог бы помочь «Нью-Йорк Никс» завоевать титул.

«Кевин Дюрант — тот самый игрок, который может помочь команде стать чемпионами. [Джейлену] Брансону нужна поддержка, особенно в решающие моменты четвёртой четверти. Им необходим такой баскетболист, как Кей Ди», — сказал Джонсон в эфире Get Up.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дюрант принял участие в 62 матчах, в которых в среднем набирал 26,6 очка, шесть подборов и 4,2 передачи.

Материалы по теме
Кевин Дюрант готовится к переходу: сразу пять клубов борются за игрока! НБА — LIVE
Live
Кевин Дюрант готовится к переходу: сразу пять клубов борются за игрока! НБА — LIVE

Реакция Кевина Дюранта на новость об обмене Дончича и Дэвиса:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android