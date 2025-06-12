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Дочь Билла Расселла: Трамп хочет уничтожить спорт, мы дадим отпор!

Дочь Билла Расселла: Трамп хочет уничтожить спорт, мы дадим отпор!
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Дочь 11-кратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Билла Расселла Карен раскритиковала президента США Дональда Трампа за усиленные меры безопасности на спортивных мероприятиях в стране.

«Во многих отношениях Трамп действительно хочет уничтожить спорт для каждого из нас. Потому ли, что это нас вдохновляет и объединяет? Или это из-за чёрных? Может, потому, что он не очень хорош в спорте и его освистывают на мероприятиях? В последнее время многим из нас спорт приносит радость! Я могу сказать одно, мы дадим отпор!» — написала Карен на своей странице в социальных сетях.

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