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Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон ответил, что должен сделать Дончич в «Лос-Анджелесе»

Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон ответил, что должен сделать Дончич в «Лос-Анджелесе»
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Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэджик Джонсон выразил надежду, что разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич поможет калифорнийской команде завоевать очередное чемпионство. Словенец перешёл в «Лейкерс» в результате обмена из «Даллас Маверикс» в феврале этого года.

«Ты прекрасно проявил себя в «Далласе», это здорово. Но в Лос-Анджелесе у нас другие стандарты — здесь от команды ждут чемпионств. И мы рассчитываем, что наши суперзвёзды приведут нас к титулу. Леброн уже смог это сделать. Теперь мы хотим, чтобы Лука повторил его успех», — сказал Джонсон в эфире Get Up.

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