Миллер прибыл на финал НБА «Индианы» и «Оклахомы» в кроссовках Air Jordan с предысторией

Пятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации и легендарный игрок «Индианы Пэйсерс» Реджи Миллер посетил третий матч финальной серии НБА между «Индианой» и «Оклахома-Сити Тандер». Миллер прибыл на игру в кроссовках «Killa 31» Air Jordan 19 SE PEs, которые он носил в своём последнем сезоне.

Фото: nba.com

Примечательно, что Миллера в своё время проинструктировали не носить Air Jordan, но Реджи решил по-своему. «По-моему, только Майк носил Jordan. Я знал, что это будет раздражать его. Так что пару раз, может быть, в одной или двух играх я надевал их, просто чтобы позлить его», — вспоминал однажды Миллер.

Напомним, «Индиана» победила со счётом 116:107. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Пэйсерс».

Реакция семьи Реджи Миллера на победный бросок Халибёртона: