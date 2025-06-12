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Миллер прибыл на финал НБА «Индианы» и «Оклахомы» в кроссовках Air Jordan с предысторией

Миллер прибыл на финал НБА «Индианы» и «Оклахомы» в кроссовках Air Jordan с предысторией
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Пятикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации и легендарный игрок «Индианы Пэйсерс» Реджи Миллер посетил третий матч финальной серии НБА между «Индианой» и «Оклахома-Сити Тандер». Миллер прибыл на игру в кроссовках «Killa 31» Air Jordan 19 SE PEs, которые он носил в своём последнем сезоне.

Фото: nba.com

Примечательно, что Миллера в своё время проинструктировали не носить Air Jordan, но Реджи решил по-своему. «По-моему, только Майк носил Jordan. Я знал, что это будет раздражать его. Так что пару раз, может быть, в одной или двух играх я надевал их, просто чтобы позлить его», — вспоминал однажды Миллер.

Напомним, «Индиана» победила со счётом 116:107. Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Пэйсерс».

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
12 июня 2025, четверг. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
116 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Матурин - 27, Халибёртон - 22, Сиакам - 21, Макконнелл - 10, Тёрнер - 9, Топпин - 8, Нембард - 8, Несмит - 7, Шиппард - 4, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 26, Гилджес-Александер - 24, Холмгрен - 20, Дорт - 12, Карузо - 8, Уоллес - 7, Джо - 6, Хартенштайн - 4, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс
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