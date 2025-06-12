Владимир Гомельский высказался на тему возможного увольнения Хавьера Паскуаля из «Зенита»

Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта относительно главного тренера «Зенита» Хавьера Паскуаля. У Гомельского поинтересовались, нужно ли петербуржцам увольнять испанского специалиста.

«Вы читали высказывание тренера УНИКСА Велимира Перасовича? Вы требуете победы – это ваше право. Но нет ни одного тренера в мире, который мог бы удовлетворить ваше требование. «Зенит» при Паскуале ни разу не оставался без медалей. Попробуйте в своей специальности быть постоянно лучшим в нашей стране», — ответил Гомельский.

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