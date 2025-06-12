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«Никогда». Леброн раскрыл строгое правило, которое установил для своей семьи

«Никогда». Леброн раскрыл строгое правило, которое установил для своей семьи
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что не позволяет семье присутствовать на матчах финальных серий НБА, если только это не игра, которая может стать решающей.

«Я никогда не разрешал своей семье посещать матчи финала, если только это не встреча, которая может закончить серию. Только если мы выигрывали со счётом 3-1 или счёт был 3-3. Или как в седьмом матче финала 2016 года, когда моя семья приходила лишь на эту игру. Я не хотел ничего менять. Если возможность завершить финальную серию была, семья присутствовала. При прочих раскладах я оставлял их дома. Особенно на выезде. Я стараюсь сосредоточиться не только на себе, но и на том, чтобы поддержать свою команду, убедиться, что мои напарники в порядке. Если бы что-то случилось с моей семьёй на трибунах, это очень легко выбило бы меня из колеи», — сказал Леброн в подкасте Mind the Game.

Леброн принимал участие в 10 финальных сериях НБА, четыре из которых закончились в пользу его команд.

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