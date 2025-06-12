Халибёртон повторил показатель Коби Брайанта в финале НБА 25-летней давности

Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон стал первым игроком со времён легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, который в трёх подряд матчах финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в общей сложности совершил 40 бросков с игры и при этом ни разу не встал на линию штрафных. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист Томер Азарли.

Напомним, в финале НБА «Индиана» играет с «Оклахома-Сити Тандер». После трёх встреч серии впереди «Пэйсерс» (2-1).

Брайант подобную статистику продемонстрировал в финале НБА 2000 года, когда «Лейкерс» встречались с «Индианой» и победили в серии со счётом 4-2.

Реакция семьи Реджи Миллера на победный бросок Халибёртона: