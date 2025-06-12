Сергей Кущенко указал две причины поражения «Зенита» в финале Единой лиги с ЦСКА

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подвёл итоги завершившегося сезона. Напомним, первое место занял московский ЦСКА, в финальной серии победивший «Зенит» (4-2).

«На наш взгляд, этот уже минувший сезон Единой лиги ВТБ точно удался. Все эксперименты тоже можно признать успешными, несмотря на непростые условия с переездами и логистикой, учитывая, что одна из команд лиги находится в «Краснодаре». У нас же до конца регулярного чемпионата было непонятно, кто и как будет посеян, кто попадёт в плей-офф, а кто – в плей-ин», – приводит слова Кущенко Legalbet.

Также Кущенко поделился мнением о причинах поражения «Зенита» в финале. Как считает президент Единой лиги, на проигрыше в финале сказались напряжённая серия с «Локомотивом-Кубань» в полуфинале и отсутствие Ксавьера Муна, получившего травму.

«Полуфинальная серия с «Локомотивом Кубань, конечно, очень тяжело далась «Зениту», что, наверное, и сыграло в минус для Петербурга в финале. И вообще мне кажется, что с потерей Муна из-за травмы «Зенит» потерял идею всего сезона. Потому что Ксавьер — это тот игрок, который может решать проблемы в игре намного качественнее и интереснее. Поэтому мне кажется, что влияние всех этих составляющих не дало «Зениту» ещё побороться в финале с ЦСКА», – добавил Сергей.

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