Мэджик Джонсон объяснил, как отличить суперзвезду НБА от обычного баскетболиста

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон поделился мнением о критериях, которые отличают суперзвёзд от обычных игроков.

«Какое определение я бы дал для суперзвезды? Человек, который может отправиться в путь и продать здание. Всё просто. Я бы хотел посмотреть именно на такого игрока. Ради суперзвёзд люди бегут домой с работы, чтобы посмотреть их игру по телевизору», — сказал Джонсон в эфире ESPN.

Ранее Джонсон выразил надежду, что разыгрывающий «Лос-Анджелеса» Лука Дончич поможет калифорнийской команде завоевать очередное чемпионство.

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