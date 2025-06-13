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Мэджик Джонсон назвал величайшего игрока НБА в истории

Мэджик Джонсон назвал величайшего игрока НБА в истории
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Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон развил свою мысль относительно того, какие баскетболисты являются суперзвёздами. По мнению Джонсона, болельщики стремятся во что бы то ни стало посмотреть на их игру. Также Джонсон высказал мнение, что Майкл Джордан – величайший баскетболист в истории.

«Ларри Бёрд – люди бегут домой. Чарльз Баркли – люди бегут домой. Шакил О’Нил – люди бегут домой. Коби Брайант – люди бегут домой. И, конечно же, величайший игрок в истории Майкл Джордан – люди бегут домой, чтобы посмотреть на него. Или они изо всех сил стараются попасть на арену», — сказал Джонсон в эфире ESPN.

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