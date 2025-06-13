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«Проверяли паспорт». Адвокат семьи Тиммы сообщила о странном нюансе при допросе Седоковой

«Проверяли паспорт». Адвокат семьи Тиммы сообщила о странном нюансе при допросе Седоковой
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Маргарита Гаврилова, адвокат семьи погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, поделилась подробностями относительно претензий родственников баскетболиста к его бывшей жене Анне Седоковой. По словам Гавриловой, они претендуют только на половину рыночной стоимости квартиры в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» в Москве, которую Янис и Анна купили в браке.

«Анна её продала и подала на развод. Нынешняя стоимость её — примерно 150 млн», — приводит слова Гавриловой Super.

Кроме того, адвокат обратила внимание на странный нюанс, касающийся недвижимости. По словам Маргариты, 29 декабря, когда Седокова пришла к следователю на допрос, она всё еще была прописана в той самой квартире.

«Проверяли её паспорт: она как была прописана в этой квартире, которую продала, так и осталась», — отметила защитник.

Напомним, Янис ушёл из жизни в ночь на 17 декабря мск 2024 года. Ему было 32 года.

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