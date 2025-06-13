Адвокат: Седокова не хочет выходить на связь с семьёй Яниса Тиммы

Маргарита Гаврилова, адвокат семьи скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, заявила, что бывшая жена спортсмена Анна Седокова перестала общаться с его родственниками.

«Ни Анна Седокова, ни её представители не хотят общаться и выходить на связь с семьёй Яниса. Она сделала вид, что она бедная, несчастная, что ей совершенно невозможно жить. Общались мы только с бабушкой её дочери Моники Чернявской. С момента смерти Яниса Анна не навещала Монику, но, когда Янис был жив, её отец Максим спокойно разрешал ей общаться и отдыхать с Янисом и Анной, он ему очень доверял. А Моника хорошо дружила с сыном Яниса — Кристианом», — цитирует Гаврилову Super.

Напомним, Яниса не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежал телефон, на заставке которого был номер Седоковой и просьба ей позвонить.

Седоковой понадобилась капельница после смерти Яниса Тиммы: