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Мэджик Джонсон назвал условие победы «Индианы» над «Оклахомой» в финале НБА

Мэджик Джонсон назвал условие победы «Индианы» над «Оклахомой» в финале НБА
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Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон высказался по поводу выступления «Индианы Пэйсерс» в финальной серии плей-офф НБА 2025 года с «Оклахома-Сити Тандер».

У «Оклахомы» состав выглядит более талантливым по сравнению с «Индианой». Для того чтобы одержать победу, «Пэйсерс» необходимо действовать в быстром темпе, а Тайризу Халибёртону — быть более результативным в этой серии. Ему нужно стабильно набирать по 20–25 очков в каждом матче, чтобы команда могла рассчитывать на успех, поскольку именно он задаёт тон игре. Также крайне важно, чтобы и Паскаль Сиакам набирал не менее 20 очков за игру — это создаст возможности для остальных игроков.

Когда оба — и Халибёртон, и Сиакам — выходят на площадку с агрессией, это сразу чувствуется: Сиакам провёл отличную первую четверть, а Халибёртон — вторую, и благодаря этому остальные члены команды тоже раскрылись. Они почувствовали уверенность, начали успешно атаковать кольцо и внесли вклад в победу «Пэйсерс», — сказал Джонсон в эфире шоу First Take.

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