Леброн Джеймс определил главную проблему в работе баскетбольных журналистов

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выразил недовольство в адрес медиа, обвинив их в игнорировании личных историй игроков.

«У каждого из нас есть своя история. Об игроках «Оклахомы» и «Индианы» можно рассказать немало интересного. Вопрос лишь в том, готовы ли те, кто освещает нашу игру, действительно потратить время на то, чтобы изучить эти истории и поделиться ими с аудиторией? Похоже, что нет. Наша задача — отстаивать интересы игроков, заботиться о развитии нашего спорта и делать всё, чтобы о нём знали как можно больше людей.

Я уверен, что баскетбол — это не только игра, но и истории людей, которые её создают. Мы обязаны рассказывать о наших игроках: как они пришли в этот спорт, почему выбрали этот путь и через что им пришлось пройти, чтобы оказаться здесь», — сказал Джеймс в рамках подкаста Mind the Game.