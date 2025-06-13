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«Как у них хватает наглости?» Эксперт возмутился планами «Нью-Йорка» переманить тренеров

«Как у них хватает наглости?» Эксперт возмутился планами «Нью-Йорка» переманить тренеров
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Североамериканский журналист и экспертный телеведущий Тони Корнхайзер прокомментировал попытки «Нью-Йорк Никс» пригласить главного тренера из другой команды после увольнения Тома Тибодо.

«Как у «Никс» хватает наглости полагать, что они могут просто так прийти и забрать себе тренера, который, между прочим, уже работает в другом клубе?», — сказал Корнхайзер в эфире программы шоу Pardon the Interruption.

По сведениям инсайдера Марка Стайна, «Нью-Йорку» отказали в проведении собеседований с несколькими наставниками других команд, которых рассматривали на вакантную должность.

В этот список вошли Джейсон Кидд («Даллас»), Крис Финч («Миннесота»), Име Удока («Хьюстон»), Куин Снайдер («Атланта») и Билли Донован («Чикаго»). Все они останутся работать в своих нынешних клубах.

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