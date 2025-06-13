Джефф Тиг: Гилджес-Александер спас НБА, спас баскетбол

Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион лиги 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг рассказал о влиянии разыгрывающего и лидера «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера на современный баскетбол в НБА.

«Я считаю, что ШГА спас НБА. Он спас лигу, потому что НБА — лига подражания, а он довёл до совершенства игру в средней дистанции. Сейчас молодых игроков критикуют за то, что они предпочитают броски со средней дистанции, а не трёхочковые или проходы под кольцо.

Но ШГА стал MVP, и его коронный бросок — это именно средняя дистанция. Он спас НБА, спас баскетбол. Если ты отточишь этот элемент, у тебя всегда будет возможность для хорошего броска», — заявил Тиг в рамках подкаста Club 520.