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Мэджик Джонсон объяснил, почему «Лейкерс» потеряли шанс на новый титул в НБА

Мэджик Джонсон объяснил, почему «Лейкерс» потеряли шанс на новый титул в НБА
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Член Зала славы баскетбола, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон обозначил ошибочные действия «Лейкерс» после чемпионства в 2020 году.

«Больше всего «Лейкерс» навредила потеря Кентавиуса Колдуэлл-Поупа. А сейчас мы наблюдаем за другим бывшим игроком команды — Алексом Карузо, который выступает за «Оклахому». Это были наши лучшие защитники один на один, и я говорил им об этом.

Если вы теряете Кей Си Пи — он ушёл ради большего контракта — то хотя бы Карузо нужно было удержать. Нельзя было отпускать обоих. Но вместо этого они отдали $ 9 млн Тэйлену Хортон-Такеру, а не Карузо, и это решение дорого обошлось «Лейкерс», — заявил Джонсон в эфире программы First Take.

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