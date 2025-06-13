Рэй Аллен ответил, согласится ли «Милуоки» на обмен Янниса Адетокунбо

Член Зала славы баскетбола и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рэй Аллен высказался по поводу возможного обмена тяжёлого форварда и лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в другую команду.

«Я думаю, всё сведётся к тому, какое предложение «Милуоки» сочтёт наиболее выгодным для того, чтобы отпустить его из команды.