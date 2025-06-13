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Рэй Аллен ответил, согласится ли «Милуоки» на обмен Янниса Адетокунбо

Рэй Аллен ответил, согласится ли «Милуоки» на обмен Янниса Адетокунбо
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Член Зала славы баскетбола и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Рэй Аллен высказался по поводу возможного обмена тяжёлого форварда и лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в другую команду.

«Я думаю, всё сведётся к тому, какое предложение «Милуоки» сочтёт наиболее выгодным для того, чтобы отпустить его из команды.

Им действительно важно получить достойную компенсацию, поэтому многое будет зависеть от того, что им предложат. Я видел предложенный обмен: «Бостон» отдаёт шестерых игроков. Я подумал — ну, тут всё ясно, «Сиэтл» без раздумий соглашается на такую сделку», — заявил Аллен в шоу Дэна Патрика.

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