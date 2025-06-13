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Алекс Карузо раскрыл, какие привычки Леброна Джеймса помогли ему в карьере

Алекс Карузо раскрыл, какие привычки Леброна Джеймса помогли ему в карьере
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Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Алекс Карузо рассказал, чему он научился у лёгкого форварда и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, выступая с ним в одной команде.

«Это прежде всего умение быть профессионалом. Посещать необходимые процедуры, правильно питаться, высыпаться, надевать компрессионную одежду для восстановления. Та жажда соперничества, которая есть у него и у других ребят, многое мне дала — я перенял этот настрой. Но главное — быть настоящим профи, профессионалом до мозга костей.

За этот сезон мы провели уже больше сотни матчей, и это не считая тренировок и дней, проведённых в разъездах. Всё это накапливается. Поэтому так важно быть профессионалом, заботиться о своём теле и разуме, а также вдохновлять других делать то же самое», — цитирует Карузо USA Today.

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