Хаслем рассказал, как «Индиана» измотала Гилджес-Александера в 3-м матче финала НБА

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» (2006, 2012, 2013) Юдонис Хаслем рассказал, как игроки «Индианы Пэйсерс» повлияли на выступление разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера в третьем матче финальной серии плей-офф НБА — 2025.

«Он участвовал буквально в каждом эпизоде. На каждом заслоне его задевали, и это сказывается за 40 минут игры. В последнем эпизоде с проходом Паскаля Сиакама он даже не попытался помешать.

Я уже замечал подобное в матчах против «Нью-Йорк Никс», когда Брансон и КАТ [Карл-Энтони Таунс] разыгрывали пик-н-ролл вдвоём: за 48 минут постоянных столкновений кто-то из них обязательно ошибается. Видно, как усталость накапливается, и это становится решающим в концовке», — приводит слова Хаслема Sports Illustrated.