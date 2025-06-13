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Хаслем рассказал, как «Индиана» измотала Гилджес-Александера в 3-м матче финала НБА

Хаслем рассказал, как «Индиана» измотала Гилджес-Александера в 3-м матче финала НБА
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Майами Хит» (2006, 2012, 2013) Юдонис Хаслем рассказал, как игроки «Индианы Пэйсерс» повлияли на выступление разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера в третьем матче финальной серии плей-офф НБА — 2025.

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
12 июня 2025, четверг. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
116 : 107
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Матурин - 27, Халибёртон - 22, Сиакам - 21, Макконнелл - 10, Тёрнер - 9, Топпин - 8, Нембард - 8, Несмит - 7, Шиппард - 4, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Джексон
Оклахома-Сити Тандер: Уильямс - 26, Гилджес-Александер - 24, Холмгрен - 20, Дорт - 12, Карузо - 8, Уоллес - 7, Джо - 6, Хартенштайн - 4, Джонс, Уильямс, Дженг, Уиггинс, Митчелл, Уильямс

«Он участвовал буквально в каждом эпизоде. На каждом заслоне его задевали, и это сказывается за 40 минут игры. В последнем эпизоде с проходом Паскаля Сиакама он даже не попытался помешать.

Я уже замечал подобное в матчах против «Нью-Йорк Никс», когда Брансон и КАТ [Карл-Энтони Таунс] разыгрывали пик-н-ролл вдвоём: за 48 минут постоянных столкновений кто-то из них обязательно ошибается. Видно, как усталость накапливается, и это становится решающим в концовке», — приводит слова Хаслема Sports Illustrated.

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